عاجل..شباط يقبل بالتحالف مع بن كيران لكن بهذه الشروط !
أخبارنا المغربية - جمال مايس
أفادت مصادر حزبية مطلعة ل"أخبارنا" أن حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال ابدى استعداده في اجتماع له مع أعضاء مكتبه السياسي ، لقبول التحالف مع بن كيران لكن بشروط .
ووفق مصدر "أخبارنا" فحميد شباط "عينو كبيرة" ويشترط أن يكون رئيسا لمجلس النواب ، وأن يتسلم بعض أعضاء حزبه حقائب وزارية مهمة وحساسة ، كالتجهيز والنقل والصحة والمالية ، وهي الوزارات التي كان يسيطر عليها الاستقلال في الحكومات السابقة.
مصادرنا اكدت ان هذه الشروط تعحيزية الى حد ما ، واستبعد بان يقبل بها بن كيران ، بحكم ان عزيز الرباح المرشح الاكبر لوزارة التجهيز والنقل ، ومحمد يتيم مرشح لرئاسة البرلمان ، وهذا ما قد يفشل التحالف بين الحزبين.
هذا ومن المنتظر ان يصدر حزب الميزان قريبا بلاغا يوضح فيه موقفه من التحالف الذي تعارضه بعض الاطراف داخل الحزب.
شاشة أخبارنا
أفراد من الأسرة الملكية صوتوا لصالح هذا الحزب !
أخبارنا المغربية - الرباط تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء عن تصويت أفراد من العائلة الملكية لصالح حزب العدالة و التنمية في الانتخابات التشريعية الي نظمت بالمغرب ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟