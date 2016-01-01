عاجل..شباط يقبل بالتحالف مع بن كيران لكن بهذه الشروط !

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر حزبية مطلعة ل"أخبارنا" أن حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال ابدى استعداده في اجتماع له مع أعضاء مكتبه السياسي ، لقبول التحالف مع بن كيران لكن بشروط .



ووفق مصدر "أخبارنا" فحميد شباط "عينو كبيرة" ويشترط أن يكون رئيسا لمجلس النواب ، وأن يتسلم بعض أعضاء حزبه حقائب وزارية مهمة وحساسة ، كالتجهيز والنقل والصحة والمالية ، وهي الوزارات التي كان يسيطر عليها الاستقلال في الحكومات السابقة.



مصادرنا اكدت ان هذه الشروط تعحيزية الى حد ما ، واستبعد بان يقبل بها بن كيران ، بحكم ان عزيز الرباح المرشح الاكبر لوزارة التجهيز والنقل ، ومحمد يتيم مرشح لرئاسة البرلمان ، وهذا ما قد يفشل التحالف بين الحزبين.



هذا ومن المنتظر ان يصدر حزب الميزان قريبا بلاغا يوضح فيه موقفه من التحالف الذي تعارضه بعض الاطراف داخل الحزب.