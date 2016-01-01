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العماري يكشف سبب عدم تنفيذ وعده بخصوص تنظيف الشوارع من الأوراق الانتخابية

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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العماري يكشف سبب عدم تنفيذ وعده بخصوص تنظيف الشوارع من الأوراق الانتخابية العماري يكشف سبب عدم تنفيذ وعده بخصوص تنظيف الشوارع من الأوراق الانتخابية

اخبارنا المغربية : 

كشف الياس العماري ، الامين العام لحزب الاصالة و المعاصرة ، ان وزارة الداخلية منعت حزبه من جمع الاوراق الانتخابية التي القاها مرشحوه في الشوارع خلال الحملات الانتخابية.

و أوضح العماري في تصريح ليومية "اخبار اليوم" ، ان الداخلية طلبت منه الغاء اي عقد مع شركة خاصة بغرض جمع الاوراق الانتخابية من الشوارع، بعدما كان قد أعلن في احدى الندوات الصحافية عن هذه المبادرة الغير مسبوقة.

و اضاف العماري الذي تعرض لنكسة في اقتراع 7 اكتوبر بعد فشل حزبه في تصدر الانتخابات ، ان الداخلية اوضحت لحزبه ان "مهمة جمع تلك الأوراق من صميم صلاحيات الجماعات الترابية، وليس من اختصاص أي شركة خاصة تعمل بدون أي عقد يجمعها بالجماعات المعنية".

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