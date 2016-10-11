مهاجر مغربي بالخارج يصوت في انتخابات 7 أكتوبر دون علمه !

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

كشف الصحفي علي خصيم المقيم في بلجيكا أنه لم يدل بصوته في انتخابات 7 أكتوبر لأنه كان خارج المغرب، ولم يوكل أي أحد للقيام بذلك.

و أكد خصيم عبر شريط فيديو نشره على حسابه بالموقع الإجتماعي فايسبوك، أنه بلغ إلى علمه أنه كان من بين المصويتين بالوكالة بالحسيمة خلال الانتخابات الاخيرة.

و طلب الصحفي المغربي من كل شخص لديه معلومة إضافية عن الواقعة أن يقدمها له من أجل تقديم شكاية في الموضوع.

المهاجر المغربي المزداد ببني بوعياش سنة 06–03-1984 و بعد أن علم أن شخصا صوت مكانه بالحسيمة، وقع على إشهاد قال فيه "لم أكن أتواجد بالمملكة المغربية للإدلاء بصوتي ولم أوكل عني أحدا للقيام بهذه العملية والواجب الوطني إذ كنت متواجد ببلد الإقامة بالديار البلجيكية".