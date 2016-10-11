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مهاجر مغربي بالخارج يصوت في انتخابات 7 أكتوبر دون علمه !

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مهاجر مغربي بالخارج يصوت في انتخابات 7 أكتوبر دون علمه ! مهاجر مغربي بالخارج يصوت في انتخابات 7 أكتوبر دون علمه !

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

كشف الصحفي علي خصيم المقيم في بلجيكا أنه لم يدل بصوته في انتخابات 7 أكتوبر لأنه كان خارج المغرب، ولم يوكل أي أحد للقيام بذلك.

و أكد خصيم عبر شريط فيديو نشره على حسابه بالموقع الإجتماعي فايسبوك، أنه بلغ إلى علمه أنه كان من بين المصويتين بالوكالة بالحسيمة خلال الانتخابات الاخيرة.

و طلب الصحفي المغربي من كل شخص لديه معلومة إضافية عن الواقعة أن يقدمها له من أجل تقديم شكاية في الموضوع.

المهاجر المغربي المزداد ببني بوعياش سنة 06–03-1984 و بعد أن علم أن شخصا صوت مكانه بالحسيمة، وقع على إشهاد قال فيه "لم أكن أتواجد بالمملكة المغربية للإدلاء بصوتي ولم أوكل عني أحدا للقيام بهذه العملية والواجب الوطني إذ كنت متواجد ببلد الإقامة بالديار البلجيكية".

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1 | حليم
المنشطات الانتخابية
ببدو ان حزب الاصالة و المعاصرة استعمل كل انواع المنشطات المحضورة قانونيا و اخلاقيا من اجل الفوز بهذه الولاية التشريعية ، و مع ذلك لم يفز، فكل ما استطاع فعله هو انه سرق المقاعد من احزاب كانت تتحالف معه.
الى السيد لشكر و السيد شباط اقول كون عندكم شوية ديال الدم و ذرة ديال الضمير و استاقلو راه خربتو 2 احزاب وطنية كبيرة و عريقة كانت تضم قيادات و مناضلين حقيقيين ضحو بالغالي و النفيس لاجل هذا الوطن العزيز.
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2016/10/11 - 08:19
2 | البرودي
لا تستغرب
انا كنت من بين المشرفين على الاقتراع لست وحدك الذي حصل لك هذا خصوصا في البوادي حيث الامية وغياب المراقبة وهيمنة الحزب الوحيد والمخزن والمال الحرام وزيد وزيد فان الموتى صوتوا
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/11 - 08:23
3 | مواطن
وما اخفى اعظم،55 تصدق على البام.
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2016/10/11 - 08:24
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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