هل سيتم تخفيض عتبة تشكيل الفرق النيابية لتكون بمقاس حزب الكتاب ؟

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توقعت مصادر مطلعة أن يقوم حزب التقدم و الاشتراكية بالضغط على مسؤولي النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل تخفيض عتبة تشكيل الفرق البرلمانية داخل المجلس، بعدما لم يتمكن الحزب من تجاوز حصة 12 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

و قالت يومية المساء نقلا عن مصدر داخل حزب الكتاب، أن هذا الأخير ظل دائما يطالب بتخفيض العتبة لضمان التعددية السياسية داخل المؤسسة البرلمانية، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بفعالية في المهام البرلمانية.

و أضاف المصدر قائلا:"أما إذا لم نتمكن من ذلك بالنسبة للتشكيلة الجديدة للمجلس، فسنشتغل في إطار مجموعة نيابية نشيطة".