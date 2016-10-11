هل سيتم تخفيض عتبة تشكيل الفرق النيابية لتكون بمقاس حزب الكتاب ؟
أخبارنا المغربية
توقعت مصادر مطلعة أن يقوم حزب التقدم و الاشتراكية بالضغط على مسؤولي النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل تخفيض عتبة تشكيل الفرق البرلمانية داخل المجلس، بعدما لم يتمكن الحزب من تجاوز حصة 12 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
و قالت يومية المساء نقلا عن مصدر داخل حزب الكتاب، أن هذا الأخير ظل دائما يطالب بتخفيض العتبة لضمان التعددية السياسية داخل المؤسسة البرلمانية، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بفعالية في المهام البرلمانية.
و أضاف المصدر قائلا:"أما إذا لم نتمكن من ذلك بالنسبة للتشكيلة الجديدة للمجلس، فسنشتغل في إطار مجموعة نيابية نشيطة".
شاشة أخبارنا
أفراد من الأسرة الملكية صوتوا لصالح هذا الحزب !
أخبارنا المغربية - الرباط تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء عن تصويت أفراد من العائلة الملكية لصالح حزب العدالة و التنمية في الانتخابات التشريعية الي نظمت بالمغرب ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (2 تعليق)
أيها المناضلون استيقظوا قبل فوات الأوان و ابدأوا بالتخلص من هذا المتكالب على الكرسي بأي ثمن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟