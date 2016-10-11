الرئيسية | سياسة | هل سيتم تخفيض عتبة تشكيل الفرق النيابية لتكون بمقاس حزب الكتاب ؟

هل سيتم تخفيض عتبة تشكيل الفرق النيابية لتكون بمقاس حزب الكتاب ؟

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هل سيتم تخفيض عتبة تشكيل الفرق النيابية لتكون بمقاس حزب الكتاب ؟

أخبارنا المغربية 

توقعت مصادر مطلعة أن يقوم حزب التقدم و الاشتراكية بالضغط على مسؤولي  النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل  تخفيض عتبة تشكيل الفرق البرلمانية داخل المجلس، بعدما لم يتمكن الحزب من تجاوز حصة 12 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

و قالت يومية المساء نقلا عن مصدر داخل حزب الكتاب، أن هذا الأخير ظل دائما يطالب بتخفيض العتبة لضمان التعددية السياسية داخل المؤسسة البرلمانية، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بفعالية في المهام البرلمانية.

و أضاف المصدر قائلا:"أما إذا لم نتمكن من ذلك بالنسبة للتشكيلة الجديدة للمجلس، فسنشتغل في إطار مجموعة نيابية نشيطة".

مجموع المشاهدات: 1566 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | Salam
C'est lui
Je vous ai deja dis que Monsieur Ex Ministre Ben Abdellah est le plus qualifie pour gouverner. Il a toutes les qualites d'homme charismatique, professionnel , eduque et grand politician. Les autres sont tous des nuls et menteurs. Monsieur Ben Abdellah a le courage de dire ce qu'il veut dire et je pense qu'il est bien a la hauteur de diriger. J'espere que notre Roi sera a ses cotes car il est le mieux place. Je ne sais pas grand chose de la vision de son parti actuel mais j'espere qu'il fondera un nouveau competant parti qui rassemble la jeunesse pour aider ce parti. Cet homme a beaucoup a donner pour ce payer. Il faut juste stopper ses enemis et lui donner un chance. Bon Courage Monsieur Ben Abdellah. Rester courageux car l'avenir inshallah sera merveilleux.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/11 - 08:33
2 | علي
كفى من التهريج
كيف لهذا الحزب أن ينهض و أمينه العام لا يفكر إلا في منفعته الشحصية؟ كيف يسكت مناضلو الحزب على أمين عام يقول بأنه سيكون تلميذا لابن كيران في السراء و الضراء؛ و كانت النتيجة تراجع خطير في الانتخابات مقابل فوز ساحق لابن كيران
أيها المناضلون استيقظوا قبل فوات الأوان و ابدأوا بالتخلص من هذا المتكالب على الكرسي بأي ثمن.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/11 - 08:53
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات