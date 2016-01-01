سابقة: هذه أول برلمانية غير محجبة تنتمي لحزب العدالة و التنمية

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اشتهرت نائبات حزب العدالة و التنمية بوضع الحجاب كتقليد راسخ بين مناضلات الحزب، غير أن انتخابات أكتوبر شكلت استثناء، بعد فوز أول مترشحة بحزب المصباح بدون حجاب، و يتعلق الأمر بأمينة فوزي الزيزي التي تمكنت من حصد مقعدها البرلماني ضمن اللائحة الوطنية للنساء بالاستحقاقات الأخيرة.

و حصلت أمينة على شهادة من جامعة الأخوين والتحقت سنة 2008 بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كما عملت كمستشارة في التواصل في ديوان محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، وقبل ذلك في الوزارة المنتدبة المكلفة بالحكامة.