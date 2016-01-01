وا باز..لشكر يعتبر أن نتائج الانتخابات لا تعكس المكانة الحقيقية للاتحاد الاشتراكي ويتهم البيجيدي باستغلال يوم الجمعة

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أخيرا، أصدر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بلاغا يكشف فيه عن موقفه من النتائج التي خلفها الاستحقاق الانتخابي التذي شهدته بلادنا يوم الجمعة المنصرم والذي أسفر عن هزيمة تاريخية تلقاها رفاق لشكر.

بلاغ الاتحاد جاء مليئا بالاتهامات وخيبة الأمل ، حيث اعتبر النتائج " لا تعبر عن المكانة الحقيقية لحزب مثل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخه الوطني، وثراته النضالي، وحضوره الجماهيري، وتضحيات أعضائه وإخلاصهم للوطن وللشعب".

هذا ولجأ لشكر إلى سياسة الهروب إلى الأمام من أجل التغطية على إخفائه البين في إعادة البريق للحزب حيث حمل الحكومة مسؤولية النتائج

بسبب عدم استجابتها لمقترحات المعارضة والتي طالبت ب "إعادة النظر الشامل في تقطيع الدوائر وحجم اللوائح وعدد مكاتب التصويت وكيفية الإشراف عليها ومراقبتها، والإبتعاد عن الجمعة، كيوم للتصويت، الذي يستغل دينيا، في الإنتخابات، وضرورة سن قانون لإجبارية التصويت، خاصة بعدما ظهر واضحا، خطورة العزوف وضعف التمثيلية، بالإضافة إلى ما عرفته اللوائح الإنتخابية من تلاعب".

هذا واتهم بلاغ الحزب العدالة والتنمية باستغلال المال والدين من أجل استقطاب الأتباع تنظيم المهرجانات ... وكذا استغلال الفضاءات الدينية، وترويج خطاب الكراهية والتحريض، في مهاجمة الخصوم السياسيين.