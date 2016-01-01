برلماني من رفاق " منيب " يحرج نواب الأمة و يعلن تخليه عن تقاعده البرلماني

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

مباشرة عقب فوزه بمقعد برلماني عن دائرة المحيط بالرباط ، أعلن البرلماني عمر بلافريج عن حزب الاشتراكي الموحد، عن تخليه عن تقاعده كنائب برلماني.

و في تعليق له على الموضوع ، أكد بلافريج في حوار له مع موقع " بديل " إن السياسة أخلاق، و الغاء تقاعد البرلمانيين كان ضمن النقاط التي دافع عليه رفاق منيب ، وبالتالي لا يمكن أن نكذب على الناس، بل أكثر من ذلك سنطالب بإسقاط تقاعد الوزراء والبرلمانيين يضيف ذات المتحدث.

ذات المتحدث ، أكد وفق تصريحه : " كنت أعمل مديرا عاما لمجمع " تكنوبارك " ، وكنت أتقاضى بموجب ذلك ، راتبا شهريا بقيمة 50 ألف درهم ، و بما أنني أصبحت برلمانيا ، فلا يمكنني قانونيا الاستمرار في منصبي ، لأن الدولة تمتلك 35% بهذه الشركة، وبالتالي لن يصبح لدي أي مدخول آخر لكي أعيل أسرتي".