برلماني من رفاق " منيب " يحرج نواب الأمة و يعلن تخليه عن تقاعده البرلماني
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
مباشرة عقب فوزه بمقعد برلماني عن دائرة المحيط بالرباط ، أعلن البرلماني عمر بلافريج عن حزب الاشتراكي الموحد، عن تخليه عن تقاعده كنائب برلماني.
و في تعليق له على الموضوع ، أكد بلافريج في حوار له مع موقع " بديل " إن السياسة أخلاق، و الغاء تقاعد البرلمانيين كان ضمن النقاط التي دافع عليه رفاق منيب ، وبالتالي لا يمكن أن نكذب على الناس، بل أكثر من ذلك سنطالب بإسقاط تقاعد الوزراء والبرلمانيين يضيف ذات المتحدث.
ذات المتحدث ، أكد وفق تصريحه : " كنت أعمل مديرا عاما لمجمع " تكنوبارك " ، وكنت أتقاضى بموجب ذلك ، راتبا شهريا بقيمة 50 ألف درهم ، و بما أنني أصبحت برلمانيا ، فلا يمكنني قانونيا الاستمرار في منصبي ، لأن الدولة تمتلك 35% بهذه الشركة، وبالتالي لن يصبح لدي أي مدخول آخر لكي أعيل أسرتي".
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