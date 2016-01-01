بالأرقام والمعطيات : عمالة المحمدية ترد على اتهامات " البيجيدي " بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
على اثر التصريحات التي أدلى بها كل من نجيب البقالي و علي منصف، مرشحي حزب العدالة والتنمية عن دائرة المحمدية ، لبعض المنابر الإعلامية الإلكترونية، عقب الإعلان الرسمي عن نتائج إنتخابات 7 أكتوبر ، و التي وصفا من خلالها العملية الانتخابية بعمالة المحمدية بـ " المزورة "، و قيام المعنيين بالأمر رفقة أشخاص آخرين بتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر عمالة المحمدية، تزامنا مع انعقاد لجنتي الإحصاء، أصدرت عمالة المحمدية بيانا للرأي العام ، أكدت من خلاله أن ما قام به المرشحين سالفا الذكر ، أساء بشكل كبير الى كل المشرفين على العملية المذكورة، خاصة بعد شيوع هذه الافتراءات على نطاق واسع ، و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي دفع عمالة المحمدية إلى استصدار بيان توضيحي يبرز نزاهة هذه الانتخابات .
هذا و قد أشرفت لجنة الإحصاء التي ترأسها رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بحضور عضوين ناخبين وكاتب، على عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع، طبقا للقانون رقم 11ـ 27 والتي أعلنت على النتائج التالية:
ـ إن مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد الثلاثة المشار إليها هو: 60737، موزعة على الشكل التالي:
– حزب الحركة الشعبية:14592
– حزب العدالة والتنمية:27835.
– حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 5198.
– حزب الأصالة و المعاصرة:11029.
– حزب الاستقلال: 2083.
وتبعا لذلك فإن القاسم الانتخابي هو:20245,67.
وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره و تتميمه، فان المقاعد المذكورة، وزعت بين لوائح الترشيح المؤهلة لذلك حسب القاسم الانتخابي ثم حسب قاعدة أكبر بقية كما يلي:
-حزب العدالة والتنمية مقعد واحد (على أساس القاسم الانتخابي، وبعد خصم قيمة القاسم الانتخابي من مجموع الأصوات التي حصل عليها الحزب المذكور تبقى له : 7589,33 ).
-حزب الحركة الشعبية مقعد واحد (على أساس قاعدة أكبر بقية، بعد تقدمه على مجموع عدد الأصوات حزب الأصالة، و ما تبقى من أصوات لحزب العدالة والتنمية).
-حزب الأصالة والمعاصرة مقعد واحد (على أساس قاعدة أكبر بقية، بعد تقدمه على ما تبقى لحزب العدالة والتنمية، بفارق وصل إلى 3439 ).
و يبقى لمصالح هذه العمالة الحق في اللجوء إلى القضاء من اجل الانصاف، نظرا لما خلفته تصرفات المعنيين بالأمر من مساس بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية بعمالة المحمدية.
شاشة أخبارنا
بنكيران يكافئ التقدم والاشتراكية على وفائه بهذا الوعد
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية في خضم الجدل الدائر حول الأحزاب التي ستشكل الحكومة الجديدة، يتساءل العديد من المواطنين والمتتبعين للمشهد السياسي المغربي بعد فوز حزب العدالة والتنمية ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟