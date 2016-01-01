وزارة الداخلية : ثلثا أعضاء مجلس النواب تقل أعمارهم عن 55 سنة و هذا عدد النساء

يشكل النواب الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة ثلثي أعضاء مجلس النواب بما مجموعه 262 نائبا.



وذكرت مصادر من وزارة الداخلية أن من بين هؤلاء النواب 34 تقل أعمارهم عن 35 سنة، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة من مجموع أعضاء مجلس النواب و 228 نائبا تتراوح أعمارهم بين 35 و 55 سنة، أي بنسبة تقارب 58 في المائة.



واستنادا للمعطيات الخاصة بفئات أعمار أعضاء مجلس النواب المعلن عن انتخابهم برسم الاقتراع التشريعي ليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، فإن النواب الذين تفوق أعمارهم 55 سنة يشكلون ثلث أعضاء مجلس النواب، بما مجموعه 133 نائبا.



وأشارت ذات المصادر إلى انه بالنسبة للأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية تناهز نسبة النائبات والنواب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 26 في المائة من مجموع الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم الدائرة الانتخابية المذكورة، بينما نسبة هذه الفئة العمرية تقارب 4 في المائة من مجموع الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم الدوائر الانتخابية المحلية.



أما نسبة النائبات والنواب الذين تفوق أعمارهم 55 سنة، تضيف المصادر ذاتها، فيشكلون أزيد من 13 في المائة من مجموع الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم الدائرة الانتخابية الوطنية مقابل حوالي 40 في المائة من الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم الدوائر الانتخابية المحلية.

و بلغ عدد النساء المنتخبات بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، ما مجموعه 81 منتخبة مقابل 67 نائبة سنة 2011.

وحسب مصادر من وزارة الداخلية فإن عدد النساء المنتخبات بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، بلغ ما مجموعه 81 منتخبة منهن 10 مترشحات انتخبن برسم الدوائر الانتخابية المحلية، و60 برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء، و11 شابة برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين، وذلك مقابل 67 نائبة سنة 2011، منهن 60 برسم الدائرة الانتخابية الوطنية و7 برسم الدوائر الانتخابية المحلية.



وبذلك، تضيف المصادر ذاتها ، ارتفعت تمثيلية المرأة في مجلس النواب إلى ما يقارب 21 بالمائة من مجموع أعضاء المجلس مقابل حوالي 17 بالمائة سنة 2011، حيث تحسنت تمثيلتها بأربع نقط خلال الاقتراع التشريعي المجرى يوم 7 أكتوبر 2016.



وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة باقي الأحزاب بخصوص نسبة التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب ب 26 نائبة، منهن 5 وكيلات لوائح ترشيح على مستوى الدوائر المحلية، و14 نائبة انتخبن برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء، إضافة إلى 7 شابات تمكن من الفوز برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين بفضل ترشيح الحزب لـ 29 امرأة برسم هذا الجزء الذي يتضمن ثلاثين مترشحا من الجنسين.



واحتل حزب العدالة والتنمية ، حسب المصادر ذاتها، المرتبة الثانية بمجموع 24 نائبة، منهن 4 نائبات انتخبن على مستوى الدوائر المحلية و18 نائبة برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء ونائبتين برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين.



واحتل حزبا الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار المرتبة الثالثة بسبع منتخبات لكل منهما، علما أن نائبات حزب الاستقلال السبعة تم انتخابهن برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية، في حين أن النائبات المنتميات لحزب التجمع الوطني للأحرار تم انتخاب 6 منهن برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية ونائبة واحدة برسم دائرة انتخابية محلية.



وبالنسبة لحزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن عدد النائبات المنتخبات باسم كل منهما يتحدد في 5 تم انتخابهن برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء، باستثناء نائبة واحدة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فازت برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين. أما حزب التقدم والاشتراكية، فإن تمثيليته النسوية بمجلس النواب تقتصر على 4 نائبات، 3 منهن انتخبن برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء والرابعة برسم الجزء الثاني المخصص للشباب من الجنسين، في حين اكتفى حزب الاتحاد الدستوري بثلاث نائبات انتخبن برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء.