شباط يستشير حكماء الاستقلال قبل بدء المفاوضات مع بنكيران

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قام حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال بجولة طاف فيها على عدد من رموز ومؤسسي الحزب مثل امحمد بوستة وامحمد الدويري وعبد الواحد الفاسي، من أجل استشارتهم حول الموقف الملائم للحزب، إزاء المشاركة في حكومة بنكيران.

و انصبت جميع النصائح التي تلقاها شباط، حول ضرورة الاصطفاف إلى جانب حزب العدالة والتنمية في الحكومة.

كما نصح هؤلاء الرموز شباط بالحرص على اصطحاب فريق من الحكماء خلال زيارته لإجراء المشاورات مع بنكيران.