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اللائحة الوطنية لنساء "البيجيدي" أصبحت مهددة بسبب أخت الشوباني

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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اللائحة الوطنية لنساء "البيجيدي" أصبحت مهددة بسبب أخت الشوباني

أخبارنا المغربية 

أصبحت اللائحة الوطنية لنساء حزب "العدالة والتنمية" التي فازت في الاتنخابات التشريعية الأخيرة، مهددة بالإلغاء من طرف المجلس الدستوري.

و أشارت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن مرشحين بإقليم الرشيدية تقدموا بطعون أمام المجلس، ضد فاتحة الشوباني، أخت الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، والقيادي في الحزب، والتي فازت بمقعد برلماني عن طريق اللائحة.

وأدلى هؤلاء المرشحون، ضمن وثائق الطعن، بصور وأشرطة تظهر فيها أخت الشوباني تقوم بحملة انتخابية داخل مسجد خاص بالنساء، وهي ترتدي صدرية تحمل رمز وشعار الحزب، وهو ما يتعارض مع المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، والذي يمنع الدعاية الانتخابية داخل أماكن العبادة وملحقاتها والأضرحة والزوايا.

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