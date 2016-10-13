لحسن حداد يشبه مناضلي الميزان والملتحقين بالأنصار والمهاجرين
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية
شبه لحسن حداد مناضلي حزب الاستقلال والملتحقين معه بالحزب بالمهاجرين والأنصار، الذين تآخوا وتضامنوا من أجل رفع راية الحزب والفوز بالمقعد البرلماني خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم الجمعة 7 أكتوبر بدائرة خريبكة.
حداد الذي كان يتحدث خلال احتفالات أنصاره بمنزل مستشارة بالمجلس البلدي بأبي الجعد عن حزب الحركة الشعبية، قال إن حزب الاستقلال له قواعد ومتجذر بالاقليم وله تاريخ، وانضاف له المهاجرين إليه من الحركة الشعبية، ليتلقي المهاجرون والأنصار ويحققوا الانتصار على من وزعوا الأكباش "الحوالة" أو "الزرقة".
ودعا حداد الحاضرين في الحفل إلىىالافتخار بأنفسهم مخاطبا إياهم: "خاصكم تفتاخرو بروسكم وتخرجو بروسكم عريانين حيت مادرتو زرود مافرقتو فلوس مادرتو فساد انتخابي".
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