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لحسن حداد يشبه مناضلي الميزان والملتحقين بالأنصار والمهاجرين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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لحسن حداد يشبه مناضلي الميزان والملتحقين بالأنصار والمهاجرين

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

 

شبه لحسن حداد مناضلي حزب الاستقلال والملتحقين معه بالحزب بالمهاجرين والأنصار، الذين تآخوا وتضامنوا من أجل رفع راية الحزب والفوز بالمقعد البرلماني خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم الجمعة 7 أكتوبر بدائرة خريبكة.

 

حداد الذي كان يتحدث خلال احتفالات أنصاره بمنزل مستشارة بالمجلس البلدي بأبي الجعد عن حزب الحركة الشعبية، قال إن حزب الاستقلال له قواعد ومتجذر بالاقليم وله تاريخ، وانضاف له المهاجرين إليه من الحركة الشعبية، ليتلقي المهاجرون والأنصار ويحققوا الانتصار على من وزعوا الأكباش "الحوالة" أو "الزرقة".

 

ودعا حداد الحاضرين في الحفل إلىىالافتخار بأنفسهم مخاطبا إياهم: "خاصكم تفتاخرو بروسكم وتخرجو بروسكم عريانين حيت مادرتو زرود مافرقتو فلوس مادرتو فساد انتخابي".

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1 | غيور
انت ماعندك ملة
انت ماعندك مبدأ ولا ملة انت غي مع الرابح غذا سنجدك مع البام وانت اول المفسدين انت وزعت الليالي الحمراء في الفنادق الفخمة بحالك بحال اللبار في فاس طان يمتع الذين يجرون معه في الحملة الانتحابية بفنادقه الفخمة في مدينة فاس يشربون المشروبات الغالية وياكلون ويلعبون بالمجان وفي الاخير فاز بمقعد برلماني وسيرجع ماضاع له في 5 سنوات القادمة.
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1
تقرير كغير لائق 2016/10/13 - 12:26
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