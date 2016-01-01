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الملك محمد السادس يترأس الجمعة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان الجديد

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 19 دقيقة مضت
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الملك محمد السادس يترأس الجمعة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان الجديد الملك محمد السادس يترأس الجمعة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان الجديد

تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس الجمعة 14 اكتوبر بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة. 

 

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة بهذا الخصوص : "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيترأس افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 12 محرم 1438 ه الموافق 14 أكتوبر 2016 م. 

 

وبهذه المناسبة ، سيلقي جلالة الملك، أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الاذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و45 دقيقة من زوال يوم غد".

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