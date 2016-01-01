شباط يكشف عن شروط جديدة للتحالف مع بنكيران

نورالدين ثلاج –أخبارنا المغربية :

كشفت مصادر مقربة من حزب الاستقلال، أن حميد شباط أبدى استعداده للتفاوض مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل الالتحاق بالتحالف الحكومي الجديد.

وأفادت ذات المصادر أن الأمين العام لحزب الاستقلال، وضع شروطا مسبقة ستكون أرضية للتفاوض، معبرا عن رغبته في ترؤس مجلس النواب بنفسه، إضافة إلى وضع نزار بركة على رأس وزارة المالية، وعبد الصمد قيوح وزيرا للفلاحة، وعادل الدويري وزيرا للسياحة، وإسناد وزارة العلاقات مع البرلمان للناطق الرسمي باسم الحزب عادل بن حمزة.

وأكدت ذات المصادر، أن شباط يستعد أيضا لاقتراح اسم نسائي من أجل حمل حقيبة وزارية، حيث تشير المصادرلإسم كنزة الغالي.