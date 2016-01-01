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التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان عن قرار جديد

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان عن قرار جديد التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان عن قرار جديد

 أعلن حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، اليوم الخميس، دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية التشريعية العاشرة لمجلس النواب.

وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أنهما قررا أيضا تكوين لجنة مشتركة يعهد إليها العمل من أجل وضع إجراءات لبلورة تحالف بين الحزبين.

وأشار البلاغ إلى أن هذين القرارين جاءا بناء على المصادقة والترحيب الذي لاقته مبادرة التقارب بين الحزبين والتي تم تثمينها خلال اجتماع هيئاتهما القيادية يوم أمس الأربعاء، والتي تم تضمينها في البلاغات الصادرة بهذا الصدد، وكذا وعيا من الحزبين ب"ضرورة مزيد من العقلنة للمشهد الحزبي والسياسي ببلادنا، واستنادا إلى ما يربط الحزبين من انسجام في التوجه وتقارب في البرامج وفي الأهداف".

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