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تحالف أخنوش وساجد يضع شباط في ورطة

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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تحالف أخنوش وساجد يضع شباط في ورطة

 

 

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

يبدو أن تحالف التجمعيين والدستوريين سيربك حسابات الأمين العام لحزب الاستقلال وسيضعف موقفه التفاوضي مع رئيس الحكومة بخصوص الالتحاق بالتحالف الحكومي الجديد.

تحالف الأحرار وحزب الاتحاد الدستوري دفع قيادة حزب الاستقلال إلى إرجاء بدء المفاوضات الرسمية مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، حول المشاركة في حكومة 2016، إلى ما بعد الافتتاح الرسمي للبرلمان الجديد، اليوم الجمعة، وذلك بعدما أحس قياديو الميزان بتضاؤل حظوظهم في الانخراط في الحكومة الجديدة إذا ما أعلن تحالف حزبي أخنوش وساجد الالتحاق بحكومة بنكيران المقبلة.

ولتخفيف حدة هذا الارتباك، شرع الذراع الإعلامي لحزب الميزان في قصف تحالف فريقي التجمع والدستوري بمجلس النواب بغية التقليل من قوته التفاوضية والعددية التي سيحصل عليها بعد التحالف.

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