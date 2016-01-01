معالم التحالف الحكومي المقبل لن تظهر قبل هذا التاريخ
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لم يحسم حزب الحركة الشعبية بدوره، في قرار الدخول في التحالف الحكومي المقبل، الذي سيقوده حزب العدالة والتنمية المتصدر لنتائج الانتخابات البرلماني.
و خرج المكتب السياسي المنعقد أمس الخميس دون الحسم في قرار المشاركة في الحكومة إلى جانب العدالة والتنمية، مكتفيا بالتأكيد على أن الحزب منفتح على التحالف الحكومي المقبل الذي يقوده البيجيدي في ولاية ثانية لعبد الإله بنكيران.
و قالت صحيفة الأخبار إن القرار النهائي سيبقى بيد المجلس الوطني للحزب، والذي سيعقد متم الشهر الجاري.
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