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عمر الشرقاوي يجلد البرلماني بلافريج بسبب إعلانه التنازل عن تقاعده البرلماني

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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عمر الشرقاوي يجلد البرلماني بلافريج بسبب إعلانه التنازل عن تقاعده البرلماني

نورالدين ثلاج ــ أخبارنا المغربية

وجه المحلل السياسي عمر الشرقاوي انتقادا قويا  للبرلماني عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج ، بسبب إعلانه التنازل عن تقاعده البرلماني، متهما إياه بجهله للقانون .

الشرقاوي ذكر في تدوينة فايسبوكية أن تقاعد البرلمانيين عمل إجباري طبقا للمادة 3 من قانون نظام معاشات البرلمانيين الذي نشر سنة 1993، وبالتالي فإن بلافريج الذي أعلن عن تنازله عن تقاعده لم يكشف عن نيته بالسماح للادارة البرلمانية باقتطاع 2400 شهريا عن التقاعد.

واسترسل عمر الشرقاوي في انتقاد إعلان بلافريج هو أن الأهم من التنازل عن التقاعد هو تقديم مقترح قانون يمنع استفادة البرلمانيين من تقاعد تؤدي الدولة نصفه بدون وجه حق، لكون تقاعد البرلمانيين يتضمن  2400 درهم تقتطع من تعويضات النواب و2400 درهم تمنحها الادارة البرلمانية لتكمل لهم الاقتطاع.

وختم الشرقاوي تدوينته بدعوة بلافريج بالتفكير في قيادة معركة منع البرلمانيين الشباب الذين يتحصلون على 5000 درهما بعد انتهاء الولاية التشريعية وهم دون ال 40 سنة، فين حين يعمل المغاربة  اكثر من 40 سنة ويتقاضون 1500 درهما كتقاعد كما هو الحال بالنسبة للجيش.

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