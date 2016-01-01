فضيحة بالصور و الفيديو : نواب يستهلون ولايتهم التشريعية بنوم عميق في حضرة الملك
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح
تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو و صور مثيرة للجدل من مجلس النواب يوم أمس الجمعة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة .
و أظهر الفيديو خلود بعض أعضاء مجلس النواب إلى النوم من بينهم عبد الاله بنكيران و صلاح الدين مزوار و محمد الشيخ بيد الله ، أثناء الخطاب السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام النواب و المستشارين .
هذا المشهد علق عليه أحد الفايسبوكيين قائلا: " البرلمانيين عندنا ديما نايمين ، كيفيقو نهار الانتخابات ومن تما يرجعو ينعسو ، كيفيقو من خمس سنوات لخمس سنوات ".
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