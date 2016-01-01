هذا موعد الإعلان عن تشكيلة حكومة بنكيران الجديدة
أخبارنا المغربية - الرباط
كشفت مطلعة أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لعبدالإله بنكيران لدى استقباله بالقصر الملكي الدار البيضاء، بأن يباشر مفاوضاته مع الأحزاب السياسية ، و أن يضع التشكيلة الحكومية الجديدة بين يديه عقب اختتام المؤتمر العالمي حول المناخ COP22 الذي ستحتضنه مدينة مراكش ما بين 7 و18 نونبر المقبل .
و كشفت ذات المصادر أنه من الوارد جدا أن يكون الاعلان الرسمي عن الحكومية الجديدة التي سيترأسها عبدالإله بنكيران في ولاية ثانية ، يوم 20 نونبر القادم .
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