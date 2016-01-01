الريع السياسي أو حين يتحول البرلمان إلى تجمع عائلي

أخبارنا المغربية

لا حديث بين الفايسبوكيين في الأيام التي تلت ظهور نتائج اقتراع 7 أكتوبر، سوى عن لائحة البرلمانيين، التي لفتت انتباه كل من يطلع عليها بسبب وجود بلمانيين تجمعهم قرابة عائلية، فنجد الأب و ابنه ، و الأخ و شقيقته، و البرلماني و زوجته البرلمانية، و كأن البرلمان تحول إلى تجمع عائلي و هو ما يدل على هذا النوع الجديد من الريع السياسي.

و يبدو أن حزب العدالة و التنمية هو المستفيد الأول من هذا النوع من الريع، بعدما كان حزب الاستقلال هو من يشتهر به في زمن الفاسيين.

و ندرج هنا أسماء البرلمانيين الذين دخلوا قبة مجلس النواب رفقة أقربائهم:

البرلمانية ماجدة : هي زوجة محمد خوجة الكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية بجهة مكناس فاس، و صهر البوقرعي الكاتب العام لشبيبة المصباح وهي تشغل منصب النائب الرابع لرئيس نفس الجهة و مستشارة جماعية لثلاث مرات متتالية بمدينة فاس.

البوقرعي : دخل البرلمان من دائرة الحاجب هو متزوج من أسماء خوجة نائبة بوانو ببلدية مكناس.

البرلمانية ميمونة أفتاتي: حصلت على المقعد البرلماني باسم لائحة النساء وهي الزوجة الثانية للبرلماني عبد العزيز أفتاتي.

البرلمانية سعاد الزخنيني: دخلت هي الأخرى للبرلمان باسم لائحة النساء، وهي زوجة شقيق ادريس الأزمي وزير الميزانية و عمدة مدينة فاس، كما أنها ابنة الملياردير الزخنيني أحد ممولي حزب العدالة والتنمية.

البرلمانية سعاد العماري : ترشحت الى جانب شقيقتها جميلة العماري وهن معاً قريبات الوزير عبد العزيز العماري الذي يشغل أيضاً منصب عمدة مدينة الدارالبيضاء.

البرلمانية فاتحة الشوباني: تدخل هي الأخرى قبة البرلمان بلائحة النساء، باسم العدالة والتنمية، وهي شقيقة الوزير السابق و رئيس جهة درعة تافيلالت لحبيب الشوباني التي أصبحت لائحتها مهددة بسبب استغلالها لأحد المساجد لقيادة حملتها الانتخابية بأرفود.

البرلماني أحمد الهيقي الذي يدخل البرلمان عن اقليم سيدي قاسم، وهو صهر عزيز الرباخ الوزير و رئيس بلدية القنيطرة .

البرلماني الفاطمي الرميد الذي يدخل البرلمان عن دائرة الفدا مرس السلطان وهو شقيق مصطفى الرميد.

البرلمانية رقية الرميد، التي تدخل هي الأخرى البرلمان ، وهي ليست سوى شقيقة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.

ننتقل إلى الأحزاب الأخرى، حيث يتواجد عبد الواحد الراضي عن حزب الاتحاد الاشتراكي تحت سقف البرلمان منذ ستينيات القرن الماضي، كما يشعل ادريس الراضي مجلس المستشارين، عن حزب الاتحاد الدستوري قبل أن يقحم إبنه ياسين الراضي لدخول البرلمان لفترتين، أولها منذ 2011 ليعود في انتخابات 2016.

و يتولى محمد بهدود منصب نائب بالبرلمان منذ 1977 الى اليوم، فيما تكلف ابنه عبد العزيز بوهدود بمنصب مستشار برلماني، بينما كانت ابنته مينة بوهدود قد دخلت البرلمان خلال الولاية السابقة كنائبة بلائحة النساء.

و يعود الوزير محمد عبو لقبة البرلمان عن دائرة تاونات مرة أخرى، فيما تكفل والده الكهل، بمهمة مستشار برلماني منذ 1977 الى اليوم.

كما دخل حميد شباط إلى قبة البرلمان مرفوقا بابنه المنتصر بلائحة الشباب خلال الولاية الحالية.

كما أصبح أصبح العربي لمحارشي مستشاراً برلمانياً مرفوقاً بابنته وئام لمحارشي كأصغر برلمانية عن حزب الأصالة و المعاصرة.