حين أبكت نصيحة عباس الفاسي بنكيران

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

قال عبد الإله بنكيران عقب تعيينه من طرف الملك محمد السادس في منصب رئيس الحكومة قبل خمس سنوات، إنه انخرط في اليسار المتطرف قبل الالتحاق بالشبيبة الاسلامية، وشارك في المظاهرات التي كان ينظمها مناضلو الحزب بثانوية مولاي يوسف بالرباط التي كان يدرس فيها، لكنه لم يستمر طويلا مع اليسار لأنهم شككوا في نزاهته ومصداقيته.

وأضاف بنكيران، في حوار مع أسبوعية "الأيام"، أنه سبق له أن تعاطى السجائر، واقتنى نوع "كازا"، إلا أنه أقلع عن التدخين لما أصيب بذبحة صدرية واعتقد أن سبب المرض هو التدخين. وقال بنكيران أيضا أنه بعدما أنهى ندوة صحافية بمقر الحزب، أبلغه سائقه بأن الديوان الملكي يريده، ليكون مصطفى الرميد أول من أخبره بالأمر، وأن اليوم الذي استقبله فيه الملك كان عاديا، واللحظة القوية التي مر منها كانت هي ساعة قراءة القسم؛ حيث تأثر كثيرا.

واسترسل بنكيران في حديثه للأسبوعية ذاتها بأنه التقى اليوم الموالي عباس الفاسي وطلب منه أن يعطيه فكرة عن طبيعة تسيير الوزارة الأولى، وقتها، وبدأ يشعر بثقل المسؤولية، "وبكل صراحة"، يقول بنكيران، "لا أخفيكم سرا أني تأثرت كثيرا لدرجة أني بكيت ليلا، وقد ساعدتني زوجتي على تجاوز هذه اللحظة".