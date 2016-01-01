زعيم حزب النور : حزب العدالة والتنمية استفاد من الدرس المصري وتجاوز أخطاء الإخوان
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قال يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي المصري، إن حزب العدالة والتنمية استفاد من الدرس المصري وتجاوز أخطاء الإخوان الذين حاولوا الاستحواذ على المشهد السياسي وإقصاء الآخرين.
و أكد مخيون في حواره مع أسبوعية الأيام، أن حزب بنكيران اعتمد على الجوانب الاجتماعية وقام بتقديم رؤية واضحة واهتم بقضايا تهم صميم حياة الشعب المغربي.
كما كشف زعيم حزب النور أن هناك سبب آخر يرجع إلى السلطة الحاكمة في المغرب، أي إن الملك استوعب ما يجري في الشرق الأوسط وفي العالم العربي على الخصوص بعد "الربيع العربي"، واستطاع أن يستوعب جميع القوى دون إقصاء لأي اتجاه، وفق نفس الحوار.
وقال رئيس حزب النور السلفي المصري بخصوص تجربة السلفية في المغرب: "لا يمكن الحكم عليها من خلال أول تجربة، وأتمنى أن تندمج كل القوى الإسلامية من خلال أحزاب وتحاول أن تطبق ما تراه من رؤى بالطريق القانوني والدستوري والشرعي وعدم اللجوء إلى أي نوع من العنف".
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