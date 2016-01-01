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بنجلون : البيجيدي فاز لأنه يستعمل خطابا شعبويا وديماغوجيا

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
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بنجلون : البيجيدي فاز لأنه يستعمل خطابا شعبويا وديماغوجيا

أخبارنا المغربية 

قال الكاتب الطاهر بنجلون إن حزب العدالة والتنمية فاز لأنه يستعمل خطابا شعبويا وديماغوجيا.

وأكد بنجلون أن الإسلاميين أظهروا أنهم خلال خمس سنوات لم ينجحوا في تحسين وضع المستشفيات ولا الحد من الفساد، ولا تطهير النظام القضائي ولا خلق فرص الشغل، وأن الجميع يعلم أنه بدون العمل الجبار للملك، فإن البلد لم يكن يعرف معدل نمو جيدا كما أعلن مؤخرا. 

وقال بنجلون في حواره مع أسبوعية الأيام: "بقدر حداثة الملك وانفتاحه على العالم، بقدر رجعية هذا الحزب وخطابه الديني". 

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