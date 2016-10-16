حزب الحمامة يعتزم فتح تحقيق حول هوية الكتائب الالكترونية التي تهاجم قيادييه

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يعتزم حزب التجمع الوطني للأحرار فتح تحقيق للكشف عن هوية الواقفين وراء الكتائب الالكترونية التي تهاجم قياديي حزب الحمامة، بمواقع التواصل الإجتماعي.

و مباشرة بعد تبرؤ بنكيران الأمين العام لحزب البيجيدي، من الكتائب الالكترونية التي تدافع عن الحزب و تهاجم خصومه، بدأ حزب مزوار بجمع المعطيات عن هاته الكتائب خاصة التي تطلق على نفسها "فرسان العدالة و التنمية".

و تطوعت العديد من صفحات الفايسبوك للدفاع عن حزب البيجيدي و كذا الدفاع عن جميع منجزات الحكومة، و الدخول في نقاشات حادة مع خصومها ، و هو الأمر الذي دفع بنكيران بالتبرؤ منها في اللقاء التواصلي الداخلي مع برلمانييه بمجلس النواب ومجلس المستشارين، صبيحة يوم الجمعة الماضية.