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حزب الحمامة يعتزم فتح تحقيق حول هوية الكتائب الالكترونية التي تهاجم قيادييه

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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حزب الحمامة يعتزم فتح تحقيق حول هوية الكتائب الالكترونية التي تهاجم قيادييه

أخبارنا المغربية 

يعتزم حزب التجمع الوطني للأحرار فتح تحقيق للكشف عن هوية الواقفين وراء الكتائب الالكترونية التي تهاجم قياديي حزب الحمامة، بمواقع التواصل الإجتماعي.

و مباشرة بعد تبرؤ بنكيران الأمين العام لحزب البيجيدي، من الكتائب الالكترونية التي تدافع عن الحزب و تهاجم خصومه، بدأ حزب مزوار بجمع المعطيات عن هاته الكتائب خاصة التي تطلق على نفسها "فرسان العدالة و التنمية".

و تطوعت العديد من صفحات الفايسبوك للدفاع عن حزب البيجيدي و كذا الدفاع عن جميع منجزات الحكومة، و الدخول في نقاشات حادة مع خصومها ، و هو الأمر الذي دفع بنكيران بالتبرؤ منها في اللقاء التواصلي الداخلي مع برلمانييه بمجلس النواب ومجلس المستشارين، صبيحة يوم الجمعة الماضية.

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1 | الجوهري
حزب الأغبياء
ونوضو تخدمو هل الكتائب الإلكترونية هي التي فشلت في وزارة الخارجية وهل الكتائب هي التي مررت صفة التأمين الفلاحي لشركة العلمي راه العيب والخلل فيكم أنتم وليس ما تسمونهم الكتائب الإلكترونية
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تقرير كغير لائق 2016/10/16 - 08:10
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