عين لشكر على هذه الوزارة في حال تحالف حزبه مع "البيجيدي"
أخبارنا المغربية
تلقت قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نصيحة قيمة من طرف الزعيم السابق للحزب عبد الرحمن اليوسفي، تقضي بالمشاركة في حكومة بنكيران الثانية، محذرا من تضييع هذه الفرصة التي قد تلعب دورا في إنقاذ الحزب من موت انتخابي في المستقبل.
و وفق مصدر مطلع ليومية الصباح، فإن جل أعضاء المكتب السياسي تجاوبوا مع نصيحة القائد التاريخي لحزبهم وصانع مرحلة التناوب ووافقوا على الدخول إلى الحكومة.
و يخطط لشكر الكاتب الأول لحزب الوردة لإزاحة مصطفى الرميد من وزارة العدل والحريات، وتولي حقيبتها في التشكيلة الحكومية المقبلة.
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