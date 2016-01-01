هذا هو الرد المصري بخصوص استقبال وفد "البوليساريو" في مؤتمر شرم الشيخ
أخبارنا المغربية - الرباط
تتجه العلاقات المغربية المصرية نحو التهدئة بعد التوتر الذي خلقه استقبال وفد "البوليساريو" من طرف السلطات المصرية للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ، حيث منحت أعضاء الجبهة الانفصالية تأشيرات لدخول أرضيها، بمناسبة مرور 150 عاما على انطلاق البرلمان المصري.
و كشف موقع "ميديا 24" الإخباري ، عن وقوع اتصالات مصرية بالمغرب، من أجل توضيح موقف القاهرة بشأن ما وقع ، حيث اعتبرت أن ما وقع كان خطأ ، وبأن موقف مصر لم يتغير بخصوص قضية الصحراء.
و أثار استقبال مصر وفد من "البوليساريو" برئاسة خطري آدوه، في الاجتماع الذي جرى بين برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي في مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، حالة من الجدل بعد استقبال ميناء الأسكندرية باخرة قادمة من الجزائر وتحمل 30 ألف طن سولار، كدعم منها للأزمة المصرية.
وكانت مراسيم الاجتماع المشترك بين برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي، قد انطلقت، الإثنين الماضي، بمشاركة وفود برلمانية تمثل 47 دولة عربية وإفريقية.
شاشة أخبارنا
اعتقال شخص رمى بطاقته الوطنية على الملك و التحقيقات معه تكشف عن مفاجأة !
أخبارنا المغربية : ألقت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الحي الحسني، أول أمس الجمعة ، القبض على شخص رمى على الملك بطاقته الوطنية أثناء خروجه في جولة ... تفاصيل أكثر
- أكنوش يقصف العائلة البرلمانية : درية عندها 21 عام داخلة للبرلمان مع باباها وأمها بحال ايلى داخلين لحديقة الحيوان
- الخطاب الملكي يحرك المسؤولين وهذا ما قررته مديرية الضرائب
- بعد 15 سنة من الخدمة كإطار بالبنك الشعبي بالبيضاء سيدة بوجدة تعيش التشرد والضياع وتبيت بالعراء
- فضيحة على القناة الاولى .. استاذة التربية الاسلامية بدون حجاب ..الإسلام الجديد !!
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟