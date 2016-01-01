السيناريوهات التي تنتظر بنكيران لتشكيل حكومته الجديدة
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية
في الوقت الذي أعلن فيه حزب الأصالة والمعاصرة اصطفافه في المعارضة، ظلت كل الأحزاب منفتحة على التحالف مع العدالة والتنمية المتصدر لنتائج اقتراع 7 أكتوبر الجاري، بشروط يرى كل حزب أنها موضوعية وتنسجم مع تاريخه وعدد المقاعد التي حصدها في ذات الاستحقاق، وهو ما يضع عبد الإله بنكيران في وضع لا يحسد عليه، خاصة مع توالي الأيام .
فباستثناء الشيوعيين السابقين، فلا أفق للتقدم مع الأحزاب الأخرى، خاصة بعدما رفع الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار سقف شروط التحالف مع “بيجيدي"، حيث كشفت مصادر مقربة من عبد الإله بنكيران، المكلف بتشكيل الحكومة المنبثقة عن انتخابات 7 أكتوبر، أنه سيسلك خارطة طريق من سبعة سيناريوهات تتضمن كلها بقاء التقدم والاشتراكية في التحالف الحاكم، وأن الغائب الوحيد في أجندة المفاوضات هو الأصالة والمعاصرة الذي حل في الرتبة الثانية بـ 102 مقاعد في مجلس النواب الجديد.
وقد نفت مصادر من حزب الاستقلال لـ"الصباح" تسجيل أي تقدم في مسار التفاوض مع بنكيران من أجل الدخول في حكومة ولايته الثانية، بدأت دوائر القرار في الحزب الحاكم تستبعد فرضية حكم “بيجيدي” والكتلة، إذ سرب العدالة والتنمية السيناريوهات، التي لن تخرج الحكومة المنتظرة عنها، واضعا في مقدمتها التحالف الحالي، أي أن الأغلبية ستتكون من “بيجيدي” صاحب 125 مقعدا في مجلس النواب، والتقدم والاشتراكية بـ 12، والتجمع الوطني للأحرار بـ 37، والحركة الشعبية بـ 27، وذلك بما مجموعه 201 نائبا.
شاشة أخبارنا
اعتقال شخص رمى بطاقته الوطنية على الملك و التحقيقات معه تكشف عن مفاجأة !
أخبارنا المغربية : ألقت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الحي الحسني، أول أمس الجمعة ، القبض على شخص رمى على الملك بطاقته الوطنية أثناء خروجه في جولة ... تفاصيل أكثر
- أكنوش يقصف العائلة البرلمانية : درية عندها 21 عام داخلة للبرلمان مع باباها وأمها بحال ايلى داخلين لحديقة الحيوان
- الخطاب الملكي يحرك المسؤولين وهذا ما قررته مديرية الضرائب
- بعد 15 سنة من الخدمة كإطار بالبنك الشعبي بالبيضاء سيدة بوجدة تعيش التشرد والضياع وتبيت بالعراء
- فضيحة على القناة الاولى .. استاذة التربية الاسلامية بدون حجاب ..الإسلام الجديد !!
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟