"البـام " : لا اتصالات و لا لقاءات بشأن رئاسة مجلس النواب

أخبارنا المغربية - الرباط

نفى حزب الأصالة والمعاصرة وجود أية اتصالات مباشرة أو غير مباشرة بينه وبين أحزاب أخرى بخصوص انتخابات مجلس النواب.

و في بيان توضيحي نشر على موقعه الرسمي على الانترنت، كذب الحزب ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من اتصالات بين الأمين العام للحزب إلياس العماري، ورؤساء بعض الأحزاب، و وصف ما نشر على أنه مجرد "إشاعات لا أساس لها م الصحة".

وأكد البيان على أن هذه الأخبار تهدف إلى "التشويش على حزب الأصالة والمعاصرة بعد الانتصار السياسي الذي حققه في انتخابات 7 أكتوبر 2016".