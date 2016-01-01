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"البـام " : لا اتصالات و لا لقاءات بشأن رئاسة مجلس النواب

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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"البـام " : لا اتصالات و لا لقاءات بشأن رئاسة مجلس النواب "البـام " : لا اتصالات و لا لقاءات بشأن رئاسة مجلس النواب

أخبارنا المغربية - الرباط 

نفى حزب الأصالة والمعاصرة وجود أية اتصالات مباشرة أو غير مباشرة بينه وبين أحزاب أخرى بخصوص انتخابات مجلس النواب.

و في بيان توضيحي نشر على موقعه الرسمي على الانترنت، كذب الحزب ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من اتصالات بين الأمين العام للحزب إلياس العماري، ورؤساء بعض الأحزاب، و وصف ما نشر على أنه مجرد "إشاعات لا أساس لها م الصحة".

وأكد البيان على أن هذه الأخبار تهدف إلى "التشويش على حزب الأصالة والمعاصرة بعد الانتصار السياسي الذي حققه في انتخابات 7 أكتوبر 2016".

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