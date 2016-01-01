رئيس الهرهورة مهدد بـ"العزل" بعد رفض أغلبية المجلس التصويت على الميزانية للمرة الثانية
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
عقد المجلس الجماعي للهرهرورة الذي يرأسه الاستقلالي فوزي بنعلال ، صبيحة هذا اليوم دورته الاستثنائية ، تضمنت نقطة فريدة تتعلق بإعادة الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2017 ، في قراءة ثانية ، بعدما تم رفضها في الدورة العادية الأخيرة التي عقدت قبل حوالي أسبوع .
هذا و كما كان متوقعا ، فقد رفضت أغلبية المجلس ( 15 مستشار ) مشروع الميزانية ، في مقابل ( 10 مستشار ) صوتوا بالقبول ، حيث من المرتقب أن تعرض هذه الميزانية المرفوضة على السيد العامل ، الذي سيتولى مؤقتا وضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية، على أن يقدم رئيس المجلس دفوعاته بخصوص رفض هذه الميزانية ، حيث يتم إحالة الملف على القضاء الإداري للبث في الموضوع .
انقلاب المعارضة على رئيس المجلس ، و تحولها إلى أغلبية قوية ، قد يدفع بها إلى الاتجاه نحو سلك مساطر عزل فوزي بنعلال عن منصبه كرئيس للجماعة ، لاسيما بعد حالة الاحتقان المتطورة التي عاشها هذا المجلس منذ ولادته بطريقة قيصرية .
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