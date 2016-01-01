انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة .. بنعبد الله ثاني ضيوف بنكيران بعد العنصر (صور)

أخبارنا المغربية - الرباط

في اطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، استقبل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بالمقر المركزي للحزب بالرباط، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله.

و حضر اللقاء رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، وعن حزب التقدم والإشتراكية، حضر كل من القياديين خالد الناصري، وعبد الواحد سهيل.

يذكر أن تواجد حزب التقدم والاشتراكية في حكومة بنكيران، أصبح جد مؤكد، خاصة ان الحزبين سبق لهما التأكيد قبل انتخابات 7 أكتوبر، على أنهم سيتحالفان سواء في المعارضة أو الحكومة.

و شهد المقر المركزي لحزب المصباح ، صبيحة اليوم، انعقاد لقاء رسمي بين حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية ، حضره بنكيران و العثماني من جانب البيجيدي ، و امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والقيادي بحزب السنبلة سعيد أمسكان.