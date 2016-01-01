الملك يغادر المغرب غدا في زيارة إفريقية وهذه أهم أهدافها
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
من المنتظر أن يغادر العاهل المغربي الملك محمد السادس أرض المملكة غدا الثلاثاء في اتجاه 3 دول إفريقية هي رواندا وتانزانيا وإيثيوبيا والتي سيحط رحاله به في لإطار زيارة رسمية .
الوفد المرافق للملك في جولته الجديدة سيكون مكونا بالأساس من ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بقيادة رئيسته مريم بنصالح، حيث ستكون الزيارة مناسبة للتوقيع على اتفاقيات اقتصادية واستثمارية هامة تدخل في إطار سياسات المغرب تجاه عمقه الإفريقي.
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