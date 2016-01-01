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بنعبدالله : سنشارك في حكومة بنكيران لمواصلة الإصلاح

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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بنعبدالله : سنشارك في حكومة بنكيران لمواصلة الإصلاح

أخبارنا المغربية   

أكد نبيل بنعبد الله في تصريح للصحافة عقب لقائه ظهر اليوم الاثنين برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مقر حزب العدالة والتنمية أن حزبه سيشارك في الحكومة وذلك “لمواصلة الإصلاح".

وخاطب أمين عام حزب التقدم والاشتراكية الصحافة بأن “قرار المشاركة هو بيد الأجهزة التقريرية للحزب” وهو ما أثار استغراب الحاضرين.

وسار بنعبد الله على نفس منوال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي افتتح معه بنكيران أولى جلساته التشاورية، حيث أكد قرار حزبه المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران وفق شروط لم يكشف عنها.

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