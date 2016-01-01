لقاء مرتقب بين بنكيران و لشكر، و عين الأخير على هاته المناصب
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يستعد عبدالإله بنكيران للقاء إدريس لشكر الكاتب العام لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" مساء اليوم على الساعة السابعة والنصف، و ذلك بعد استقباله يوم أمس الاثنين، كلا من قادة الحركة الشعبية و التقدم والاشتراكية من أجل التفاوض على تشكيل الحكومة ولقائه مع حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال.
و كان شباط قد التقى بقيادة الاتحاد الاشتراكي، حيث أعلنا بشكل رسمي أن مصيرهما واحد في المرحلة المقبلة سواء بالمعارضة أو الأغلبية الحكومية.
و يروج نقاش قوي داخل قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، بكون لشكر يشترط منح حزبه رئاسة مجلس النواب، والتي رشح لها حليفه من داخل الحزب الحبيب المالكي، بالإضافة إلى الحديث عن منصب وزير دولة بدون حقيبة، التي يرغب فيها لشكر لنفسه.
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