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بالصور: بنكيران يستقبل لشكر في إطار البحث عن الحلفاء من أجل تشكيل الحكومة المقبلة

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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بالصور: بنكيران يستقبل لشكر في إطار البحث عن الحلفاء من أجل تشكيل الحكومة المقبلة

أخبارنا المغربية 

في إطار المشاورات الرسمية التي انطلقت أمس الإثنين لتشكيل الحكومة الجديدة، استقبل حزب العدالة والتنمية مساء اليوم الثلاثاء، حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

و انطلق اللقاء قبل حوالي نصف ساعة،  بالمقر المركزي لحزب "المصباح" بالرباط، حيث حضر كل من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله ابن كيران، والكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، كما شارك فيه كل من رئيس المجلس الوطني للمصباح الدكتور سعد الدين العثماني، والحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية الوطنية بحزب الوردة.

 

 

 

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