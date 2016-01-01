التدوينة الغريبة التي نشرها يتيم بعد استقبال بنكيران لإدريس لشكر !

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

نشر محمد يتيم تدوينة على حسابه الفيسبوكي تبدو غريبة وغير مفهومة وتحمل رسالة غير مشفرة ، قد تعكس عدم قناعة بعض القياديين في حزب العدالة والتنمية باستقبال زعيمهم بن كيران لادريس لشكر مساء اليوم ، بغية التشاور معه لتشكيل الحكومة المقبلة ، حيث ذهبت بعض الكتائب البيجيدية لتبرير ذلك بعدم حصول الحزب على 200 مقعد كي يستغني عن التحالفات ، واعتبروا أن استقبال لشكر شر لا بد منه ،يعلق فيسبوكي.

هذه تدوينة محمد يتيم :

السيد رئيس الحكومة المعين من قبل جلالة الملك يُستقبل الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي رفقة السيد حبيب المالكي ... امر عادي وطبيعي كما استقبل وسيستقبل باقي الاحزاب .. وفي كل الأحوال نرجو ان تنتصر المصلحة الوطنية.