هذا ما قاله لشكر عقب لقائه التشاور مع بنكيران

أخبارنا المغربية

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن حزبه سيعمل على تيسير مهمة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، لإتمام مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة.

كما أكد لشكر في تصريح أدلى به للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه ببنكيران، أن حزب الاتحاد الاشتراكي ينتظر عرض رئيس الحكومة بعد انتهاء المشاورات واتضاح الصورة بشكل عام.

و تابع لشكر أن الأساسي في هذه المرحلة هو تمكين رئيس الحكومة من القيام بمهمته، مشددا على أن حزب الإتحاد الإشتراكي استجاب للدعوة التي وجهها له حزب العدالة والتنمية، ولم يكن له أي تحفظ على هذه الدعوة.