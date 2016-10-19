هذا ما قاله لشكر عقب لقائه التشاور مع بنكيران
أخبارنا المغربية
أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن حزبه سيعمل على تيسير مهمة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، لإتمام مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة.
كما أكد لشكر في تصريح أدلى به للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه ببنكيران، أن حزب الاتحاد الاشتراكي ينتظر عرض رئيس الحكومة بعد انتهاء المشاورات واتضاح الصورة بشكل عام.
و تابع لشكر أن الأساسي في هذه المرحلة هو تمكين رئيس الحكومة من القيام بمهمته، مشددا على أن حزب الإتحاد الإشتراكي استجاب للدعوة التي وجهها له حزب العدالة والتنمية، ولم يكن له أي تحفظ على هذه الدعوة.
شاشة أخبارنا
العماري يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بإطلاقه دعوة غير متوقعة
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج مفاجأة مدوي تلك التي حملها مقال نشره الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، والذي تطرق فيه للظرفية السياسية الراهنة ... تفاصيل أكثر
- فيديو صادم : "شيباني" يتحرش بسيدة قرب منزلها بالدريوش و الأخيرة "دارتلو شوهة عالمية"
- قناة جزائرية: كأس افريقيا 2017 بالغابون يتحول رسميا الى المغرب
- جزائري يهاجم المغاربة و ضيفه على المباشر الذي قال "المغربي يعيش خير منا"
- الليلي لـ " اخبارنا " : نهاية العرايشي ستكون على طريقة القذافي و خطاب الملك الاخير كان جوابا كافيا له ( الفيديو )
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (1 تعليق)
روضت الحمير وهاهم داخل الإسطابل
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟