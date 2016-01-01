الرئيسية | سياسة | تهديد ومحاولات اغتصاب نساء عقابا لناخبين ببرشيد

تهديد ومحاولات اغتصاب نساء عقابا لناخبين ببرشيد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تهديد ومحاولات اغتصاب نساء عقابا لناخبين ببرشيد تهديد ومحاولات اغتصاب نساء عقابا لناخبين ببرشيد

أخبارنا المغربية :

لازالت تداعيات انتخابات السابع من أكتوبر الجاري تجر معها الردود بجماعة الساحل أولاد احريز، بإقليم برشيد، بعدما تحول وسطاء الانتخابات ومعهم عدد من “الحياحة” إلى زوار ليل، يبثون الرعب في سكان، ويهددونهم بهدم منازلهم، ومحاولة اغتصاب نسائهم، منفذين غارات ليلية بوابل من الحجارة، عقابا لناخبين على اختياراتهم داخل المعزل.

فرغم دخول النيابة العامة بابتدائية برشيد على الخط ومباشرة الدرك الملكي لحد السوالم، منذ الجمعة الماضي، الاستماع إلى عشرات المشتكين من الناخبين وعدد من الشهود، استعدادا لتقفي آثار المتهمين، في وقف الرعب الذي يبثه “بلطجية” في النفوس، لا زالت رسائل التهديد تتقاطر على نشطاء وسكان تزعموا وقفة احتجاجية، ضد الحياد السلبي للسطات تجاه الغارات الليلية.

ويرى المتتبعون أن الملف سيسقط رؤوسا كبيرة وسياسيين جربوا حظهم ولم ينالوا ما تمنوا في الاستحقاقات الماضية، فاختاروا الانتقام من السكان الذين فضلوا منافسيهم عليهم.

مجموع المشاهدات: 2491 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات