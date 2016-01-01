تصريحات خطيرة بالفيديو لبيجيدي بني ملال :العدالة تنافست مع الداخلية ووكيل لائحة "البام" هو والي الجهة والمرشحون هم الباشاوات والقياد
أخبارنا المغربية - جمال مايس
في حفل أقامته الكتابة الاقليمية للعدالة والتنمية لبني ملال الأحد الماضي بحضور لحسن الداودي ، احتفالا بفوز الحزب في انتخابات 7 أكتوبر ، أطلق القيادي البارز والبرلماني سابقا عن دائرة بني ملال الحسين الحنصالي تصريحا ناريا وجه في اتهامات خطيرة للداخلية.
وقال أن البيجيدي تنافس في الانتخابات مع وزارة الداخلية ، ووالي الجهة كان هو وكيل لائحة الحزب المعلوم ويقصد -الاصالة والمعاصرة - ، والباشاوات والقياد هم المرشحون .
وتأتي هاته التصريحات المثيرة في الوقت الذي اصدرت الامانة العامة للحزب بلاغا أشادت به بانتخابات 7 اكتوبر واعتبرتها محطة مضيئة لبناء مسار ديموقراطي ، تفاديا لأي اصطدامات بين الحزب والداخلية خصوصا بعد استقبال الملك لبن كيران الذي يمر من مرحلة حساسة تتعلق بالمشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة المقبلة .
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