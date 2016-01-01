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تصريحات خطيرة بالفيديو لبيجيدي بني ملال :العدالة تنافست مع الداخلية ووكيل لائحة "البام" هو والي الجهة والمرشحون هم الباشاوات والقياد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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تصريحات خطيرة بالفيديو لبيجيدي بني ملال :العدالة تنافست مع الداخلية ووكيل لائحة "البام" هو والي الجهة والمرشحون هم الباشاوات والقياد تصريحات خطيرة بالفيديو لبيجيدي بني ملال :العدالة تنافست مع الداخلية ووكيل لائحة "البام" هو والي الجهة والمرشحون هم الباشاوات والقياد

أخبارنا المغربية - جمال مايس

في حفل أقامته الكتابة الاقليمية للعدالة والتنمية لبني ملال الأحد الماضي بحضور لحسن الداودي ، احتفالا بفوز الحزب في انتخابات 7 أكتوبر ، أطلق القيادي البارز والبرلماني سابقا عن دائرة بني ملال الحسين الحنصالي تصريحا ناريا وجه في اتهامات خطيرة للداخلية.

وقال أن البيجيدي تنافس في الانتخابات مع وزارة الداخلية ، ووالي الجهة كان هو وكيل لائحة الحزب المعلوم ويقصد -الاصالة والمعاصرة - ، والباشاوات والقياد هم المرشحون .

وتأتي هاته التصريحات المثيرة في الوقت الذي اصدرت الامانة العامة للحزب بلاغا أشادت به بانتخابات 7 اكتوبر واعتبرتها محطة مضيئة لبناء مسار ديموقراطي ، تفاديا لأي اصطدامات بين الحزب والداخلية خصوصا بعد استقبال الملك  لبن كيران الذي يمر من مرحلة حساسة تتعلق بالمشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة المقبلة .

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