زيارة "مارادونا" للعيون تفقد إعلام البوليساريو أعصابه وهذا ماقاله
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية
خرج الإعلام الموالي لجبهة البوليساريو الانفصالية عن المهنية والمصداقيةّ، وبدأ يضرب يمينا ويسارا، محاولا تشويه صورة النجم الأرجنتيني “دييغو أرماندو مارادونا”وذلك بعد إعلانه زيارة مدينة العيون للمرة الثانية للاحتفال بعيد المسيرة الخضراء.
الإعلام الانفصالي أخذ بالتباكي ولعب دور الضحية، متهما المغرب بالاستعانة بنجوم وشخصيات عالمية للدفاع عن وحدته الترابية.
وزادت هلوسة الإعلام المرتزق بدعوة الانفصاليين بالعيون إلى عدم حضور المقابلة التي سيشارك فيها ماردونا، وسيحتضنها مركب "الشيخ لغضف".
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