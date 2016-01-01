الرئيسية | سياسة | زيارة "مارادونا" للعيون تفقد إعلام البوليساريو أعصابه وهذا ماقاله

زيارة "مارادونا" للعيون تفقد إعلام البوليساريو أعصابه وهذا ماقاله

بواسطة أخبارنا المغربية 52 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
زيارة "مارادونا" للعيون تفقد إعلام البوليساريو أعصابه وهذا ماقاله زيارة "مارادونا" للعيون تفقد إعلام البوليساريو أعصابه وهذا ماقاله

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

خرج الإعلام الموالي لجبهة البوليساريو الانفصالية عن المهنية والمصداقيةّ، وبدأ يضرب يمينا ويسارا، محاولا تشويه صورة النجم الأرجنتيني “دييغو أرماندو مارادونا”وذلك بعد إعلانه زيارة مدينة العيون للمرة الثانية للاحتفال بعيد المسيرة الخضراء.

الإعلام الانفصالي أخذ بالتباكي ولعب دور الضحية، متهما المغرب بالاستعانة بنجوم وشخصيات عالمية للدفاع عن وحدته الترابية.

وزادت هلوسة الإعلام المرتزق بدعوة الانفصاليين بالعيون إلى عدم حضور المقابلة التي سيشارك فيها ماردونا، وسيحتضنها مركب "الشيخ لغضف".

مجموع المشاهدات: 1225 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات