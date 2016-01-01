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بالصور : مشاورات تشكيل الحكومة .. محمد ساجد في ضيافة بنكيران

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالصور : مشاورات تشكيل الحكومة .. محمد ساجد في ضيافة بنكيران بالصور : مشاورات تشكيل الحكومة .. محمد ساجد في ضيافة بنكيران

أخبارنا المغربية ـ الرباط

حل محمد ساجد، الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، قبل قليل من صباح اليوم الاربعاء،  بالمقر المركزي للحزب بالرباط، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

و ترأس اللقاء عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، بحضور رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني.

و كان بنكيران قد استقبل في وقت سابق ممثلي أحزاب الاستقلال و التقدم و الاشتراكية و الحركة الشعبية و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، في  في إطار المشاورات الجارية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

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