الاستقلالي بنعلال أمام القضاء بعد نعت مستشار بـ " العنطيز "
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
وقائع مثيرة جدا تلك التي كشفت عنها الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي للهرهورة أول أمس الإثنين ، و التي اتسمت بإسقاط مشروع ميزانية 2017 للمرة الثانية على التوالي .
لكن المثير في هذه الدورة هو السب والقذف العلني الذي وجهه رئيس المجلس فوزي بنعلال ، عن حزب الاستقلال ، لرئيس لجنة الميزانية و المالية ، المستشار " مصطفى طافا " عن نفس الحزب ، على مسمع ومرأى كل من حضر الدورة ، حيث وصفه بـ " العنطيز " ، وهو ما أثار غضب و سخط الجميع ، بيد إن بنعلال ، وفق تصريح لمستشار جماعي آخر ، تمادى في غيه و رفض الاعتذار أو سحب ما تفوه به من عبارات عنصرية ، حيث خاطب " طافا " مرة ثانية بعبارة " سكت أعزي " ، وهو ما دفع المستشار المعني بالأمر إلى التقدم بشكاية لدى مصالح الدرك بالهرهورة ، مسنودا بعدد من زملائه و بمحضر الدورة الموثق بحضور ممثل السلطة المحلية .
وبحسب مصادرنا الخاصة ، فقد قام بنعلال بوفق اشتراك هواتف عدد من مستشاري الأغلبية ، كعقاب لهم على عدم تمرير مشروع الميزانية ، التي شابتها بحسب ذات المصادر ، خروقات فاضحة ، استدعت تعديلها، قبل أن يبلغ غضب مداه ، بعد اسقاطها للمرة الثانية قبل يومين لنفس الأسباب .
مستقبل بنعلال على رأس جماعة الهرهورة أضحى في خطر ، بعدما تكتل أغلب مستشاري المجلس ضده ( 17/10 )، حيث من المرتقب ان يتدخل عامل الاقليم للاشراف على التسيير الداخلي للجماعة ، في انتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة .
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