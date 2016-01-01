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هذا هو موقف حزب الحمامة من انطلاق مشاورات بنكيران قبل استقرار الحزب سياسيا

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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هذا هو موقف حزب الحمامة من انطلاق مشاورات بنكيران قبل استقرار الحزب سياسيا

أخبارنا المغربية 

عبر قيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب  للبقاء في المعارضة، مؤكدا أنه لن يقوم بردة فعل تجاه المفاوضات التي باشرها بنكيران مع أغلبية الأحزاب السياسية.

و قال القيادي في تصريحه لصحيفة الأحداث المغربية : نحن لسنا في مفاوضات لتشكيل مجلس جماعة حضرية أو قروية حتى نبحث عن مواقع ونشكل تحالفات، هذه مؤسسات بلد، وعلينا أن نكون في مستوى تشكيلها وتكوينها على أساس ديمقراطي.

و تابع نفس المصدر قائلا :"فتح المفاوضات بين رئيس الحكومة وباقي الأحزاب السياسية دون انتظار تفرغ التجمع من مشاغله التنظيمية، مع أننا الحليف المتصدر لنتائج الانتخابات بعد العدالة والتنمية بمثابة (تنقاز)".

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