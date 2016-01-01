هذا هو موقف حزب الحمامة من انطلاق مشاورات بنكيران قبل استقرار الحزب سياسيا
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عبر قيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداد الحزب للبقاء في المعارضة، مؤكدا أنه لن يقوم بردة فعل تجاه المفاوضات التي باشرها بنكيران مع أغلبية الأحزاب السياسية.
و قال القيادي في تصريحه لصحيفة الأحداث المغربية : نحن لسنا في مفاوضات لتشكيل مجلس جماعة حضرية أو قروية حتى نبحث عن مواقع ونشكل تحالفات، هذه مؤسسات بلد، وعلينا أن نكون في مستوى تشكيلها وتكوينها على أساس ديمقراطي.
و تابع نفس المصدر قائلا :"فتح المفاوضات بين رئيس الحكومة وباقي الأحزاب السياسية دون انتظار تفرغ التجمع من مشاغله التنظيمية، مع أننا الحليف المتصدر لنتائج الانتخابات بعد العدالة والتنمية بمثابة (تنقاز)".
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