حزبان يعلنان رسميا التحاقهما بحكومة بنكيران الجديدة

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للصحافة الاثنين 17أكتوبر، عقب اجتماعه بالكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر أن حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال حسما موقفهما من المشاركة في الحكومة الجديدة.

وقال بنكيران إن اللقاءات التي عقدها رفقة بعض الأحزاب السياسية هي بمثابة جولة أولية للتواصل معها فقط، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة، بعد تعيين الملك الأسبوع الماضي للأمين العام لـ "البيجيدي" رئيسا للحكومة لولاية جديدة.

وكان رئيس الحكومة قد شرع بداية هذا الأسبوع في عقد مجموعة من اللقاءات، مع قادة بعض الأحزاب السياسية، حيث التقى الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" امحند العنصر، والأمين العام لحزب "التقدم و الاشتراكية" نبيل بنعبد الله، بالإضافة إلى حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال، وادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، كما استقبل أمس الأربعاء الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد.