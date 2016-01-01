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ماذا يفعل ابن الفاسي الفهري مع الوفد الرسمي الذي رافق الملك في جولته الإفريقية ؟

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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ماذا يفعل ابن الفاسي الفهري مع الوفد الرسمي الذي رافق الملك في جولته الإفريقية ؟

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أثارت صورة يظهر فيها ابن المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري ضمن الوفد الرسمي الذي يرافق الملك خلال جولته الإفريقية استغراب الفايسبوكيين المغاربة الذين تساءلوا عن الصفة التي خولت للشاب إبراهيم أن يكون ضمن وفد رفيع المستوى يضم نخبة السياسيين ورجال الأعمال المغاربة.

الصورة المثير للاستغراب يظهر فيها ابن الفاسي الفهري وهو يتبادل أطراف الحديث مع الرئيس الرواندي خلال حفل العشاء الرسمي الذي نظمه على شرف العاهل المغربي.

للإشارة فإن الصفة الوحيدة التي يحملها ابراهيم الفاسي الفهري هي رئاسته لمنتدى ميدايز الذي تحتضنه مدينة طنجة سنويا بفضل علاقات والده.

 

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