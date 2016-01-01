وزراء من العدالة والتنمية يوقعون على طلبات إعفائهم
أخبارنا المغربية : الرباط
كشفت مصادر جيدة الاطلاع ، أن وزراء حزب العدالة والتنمية الثلاثة عشر، وقعوا أمس الأربعاء، خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب على طلبات إعفائهم كوزراء تجنبا للسقوط في حالة التنافي بين عضوية الحكومة و مجلس النواب المنتخب مؤخرا عقب اقتراع 7 أكتوبر.
و قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت المقبل 22 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل المصادقة على مشروع تعديل مسطرة اختيار وزراء الحزب، وبانتخاب ممثلي المجلس في اللجنة المشتركة التي ستتولى اقتراح المرشحين للإستوزار.
شاشة أخبارنا
إمام مسجد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إعدام الأمير السعودي
روى إمام وخطيب جامع الصفا محمد المصلوخي، الذي كان حاضرا في أثناء تنفيذ حكم القصاص بالأمير السعودي تركي بن سعود بن تركي الكبير تفاصيل اللحظات ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟