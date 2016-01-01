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وزراء من العدالة والتنمية يوقعون على طلبات إعفائهم

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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وزراء من العدالة والتنمية يوقعون على طلبات إعفائهم

أخبارنا المغربية : الرباط

كشفت مصادر جيدة الاطلاع ، أن وزراء حزب العدالة والتنمية الثلاثة عشر، وقعوا أمس الأربعاء، خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب على طلبات إعفائهم كوزراء تجنبا للسقوط في حالة التنافي بين عضوية الحكومة و مجلس النواب المنتخب مؤخرا عقب اقتراع 7 أكتوبر.

و قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت المقبل 22 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل المصادقة على مشروع تعديل مسطرة اختيار وزراء الحزب، وبانتخاب ممثلي المجلس في اللجنة المشتركة التي ستتولى اقتراح المرشحين للإستوزار.

 
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