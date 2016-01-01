هذا ما طلبه البيجيدي من حزب الوردة لتسهيل انضمامه إلى الحكومة

أخبارنا المغربية

طلب حزب البيجيدي من قيادة الاتحاد الاشتراكي أخذ مسافة من حزب الأصالة والمعاصرة لتصفية الأجواء، وتسهيل انضمامه إلى حكومة بنكيران المقبلة.

و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن الطلب المذكور أثار انزعاج القيادة الاتحادية التي اعتبرت أنها لا ترتبط بأي علاقة مع حزب "الجرار"، وأن كل ما يجمعهما هو التنسيق في إطار المعارضة.

و في المقابل لم يستسغ قياديو البيجيدي تمسك الاتحاد الاشتراكي بترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، بشكل يستبق تشكيل الأغلبية التي ستفرز هذا الرئيس.