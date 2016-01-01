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ساجد: مشاركة الدستوري في الحكومة بدون الأحرار سابقة لأوانها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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ساجد: مشاركة الدستوري في الحكومة بدون الأحرار سابقة لأوانها ساجد: مشاركة الدستوري في الحكومة بدون الأحرار سابقة لأوانها

نورالدين ثلاج –أخبارنا المغربية

قال محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إن أمر مشاركة حزبه في حكومة عبد الإله ابن كيران، في حال اصطفاف شريكه في التجمع الوطني للأحرار في المعارضة، أمر سابق لأوانه، ولا يمكن الجزم به في أولى مشاوراته التي أجراها، أول أمس الأربعاء، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط

وكان بنكيران قد استقبل في وقت سابق أمين عام حزب الحصان في إطار المشاورات التي يجريها مع قادة الاحزاب السياسية في أفق تشكيل الحكومة الجديدة بعدما عينها جلالة الملك محمد السادس على رأس الحكومة لولاية ثانية.

جدير بالذكر أن حزبي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار قد أعلنا تحالفهما في إطار فريق برلماني واحد وهو ما اعتبره البعض ارتباطا ضمنيا و توجها من لدن قيادة الحزبين للاصطفاف إما في المعارضة أو الأغلبية.

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