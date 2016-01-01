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هذا ما يجب على بنكيران معرفته قبل تشكيل حكومته الجديدة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذا ما يجب على بنكيران معرفته قبل تشكيل حكومته الجديدة

نورالدين ثلاج - أخبارنا المغربية  

 

قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن بنكيران مطالب بإلقاء نظرة على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يحمل أرقاما مخيفة، حتى تتكون لديه رؤية واضحة ويختار الوزراء الذين سيعلمون تحت إشرافه لتصحيح الأوضاع والقيام بالإصلاحات اللازمة.

 

و في تدوينة له عبر حسابه بـ"الفايسبوك" طالب الشرقاوي من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران بالاطلاع على التقرير الذي جاء بأرقام مخيفة أبرزها أن 6 أطباء فقط مطالبون بالسهر على تطبيب واستشفاء 10000 مريضا، في حين وصلت نسبة البطالة في المجال الحضري إلى 14%.

 

ذات التقرير يحمل في طياته معطيات لابد لبنكيران أن يأخذها بعين الاعتبار وتتمثل في وجود 193 ألف طفل خارج المدارس و يشتغلون في أعمال خطيرة، إضافة إلى وجود مليون و300 ألف مغربي تحت عتبة الفقر، أي أن مدخولهم اليومي لا يتعدى 10 دراهم في اليوم، أي بمعدل 300 درهما في الشهر، مقابل حصول الوزراء على 170 درهما يوميا كتعويض عن الأواني المنزلية بمعدل 5000 درهم شهريا

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