رسميا : الملك محمد السادس يعفي 12 وزيرا من مهامهم
اخبارنا المغربية : الرباط
أنهى ظهير شريف صدر اليوم بالجريدة الرسمية للمملكة، مهام 12 وزيرا في حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها، وذلك بسبب حالة التنافي.
ووفق هذا الظهير فقد صار الوزراء الإثني عشر خارج حكومة تصريف الأعمال، لكونهم يوجدون في حالة تنافي ولا يمكن أن يجمعوا بين منصب وزير وبرلماني بعد فوزهم بمقعد في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويتعلق الأمر حسب ما ورد في الجريدة الرسمية، بكل من:
إدريس الأزمي المنتخب في فاس.
عبد العزيز العماري المنتخب في الدار البيضاء.
مباركة بوعيدة المنتخبة في كلميم.
لحسن حداد المنتخب في خريبكة.
محمد مبديع المنتخب في الفقيه بن صالح.
لحسن الداودي المنتخب في بني ملال.
لحسن السكوري المنتخب في صفرو.
محمد نجيب بوليف المنتخب في طنجة.
عبد القادر اعمارة المنتخب في سلا الجديدة.
مصطفى الخلفي المنتخب في سيدي بنور.
محمد عبو المنتخب في تاونات.
عزيز الرباح المنتخب في القنيطرة.
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